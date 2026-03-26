世界最大級の動画配信サービスを提供するNetflixは、Netflix映画『シティーハンター2』を2027年に世界独占配信することを決定した。2025年に40周年を迎え、単行本の累計発行部数が5000万部突破、一大ブームを巻き起こした大人気コミック『シティーハンター』。2024年に日本で待望の初実写化を果たしたNetflix映画『シティーハンター』は、令和の新宿を舞台に冴羽リョウ（鈴木亮平）と槇村香（森田望智）が相棒になるまでの "はじま