「毎日杯・Ｇ３」（２８日、阪神）未勝利馬の格上挑戦で１勝クラスを制したカフジエメンタール。２５日、栗東坂路でモズプリフォール（３歳未勝利）を追い掛け、４Ｆ５２秒２−３７秒８−１２秒１を計時。わずかに遅れたが、久保助手は「まだ余裕があったし時計も動きもいい」と満足げ。５００キロでデビューした馬体重が４戦連続で増え続け、前走は５２６キロで出走。「太くは見えるけど、前走は勝ったからね。未勝利を勝て