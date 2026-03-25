NASA（アメリカ航空宇宙局）は日本時間2026年3月25日未明に開催したライブイベント「Ignition（イグニッション）」にて、有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」を含む月・惑星探査などに関する新たな方針を発表しました。NASAのJared Isaacman長官らによると、NASAはTrump大統領の国家宇宙政策に基づき、2028年の有人月面探査再開と、恒久的な月面基地の建設を目指します。また、月面基地にリソースを集中させるために月周回有