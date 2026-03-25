手頃な価格で楽しめる本格スポーツに注目集まる 軽快な走りと手の届きやすい価格から、スズキ「スイフトスポーツ」は長らく国産ホットハッチのベンチマークとして君臨してきました。しかし、2025年11月に惜しまれつつ生産終了を迎え、その最終型などの高年式中古車は200万円から300万円程度と価格が高騰しています。【画像】超カッコイイ！ これが“格安”の 小さな「“6速MT”スポーツカー」です！ 画像で見る（23枚）予算