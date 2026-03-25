ATE-LINKは3月20日、新店舗「喫茶ラヴリ／YORU NO MARUMASA」を、姫路駅前地下街の「グランフェスタ5番街」にてオープンします。■昼は喫茶店「喫茶ラヴリ」、夜はビストロ酒場「YORU NO MARUMASA」として営業同店は、昼には喫茶店「喫茶ラヴリ」、夜にはビストロ酒場「YORU NO MARUMASA」として営業する飲食店です。「喫茶ラヴリ」では、総重量1kgを超えるボリュームが特徴の「チキンカツ焼き飯」を看板メニューに、ランチを提供