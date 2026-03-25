レディースブランド「DOUX ARCHIVES(ドゥ アルシーヴ)」が、ブランド誕生30周年を記念した「PEANUTS(ピーナッツ)」とのスペシャルコラボコレクションを発表した。綿100％のロンTから軽量ナイロンの巾着バッグ、キルティングポーチ、ふわふわチャームまで全4アイテムがラインナップ。2026年3月12日より各店舗・PMbox・ZOZOTOWNにて販売中だ。【写真】全アイテム・全カラーをチェック！DOUX ARCHIVES誕生30周年！PEANUTSスペシャルコ