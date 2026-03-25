“スヌーピー”刺しゅうのロンTやバッグがプレオーダーで完売続出！「DOUX ARCHIVES」30周年×PEANUTSコラボを全紹介
レディースブランド「DOUX ARCHIVES(ドゥ アルシーヴ)」が、ブランド誕生30周年を記念した「PEANUTS(ピーナッツ)」とのスペシャルコラボコレクションを発表した。綿100％のロンTから軽量ナイロンの巾着バッグ、キルティングポーチ、ふわふわチャームまで全4アイテムがラインナップ。2026年3月12日より各店舗・PMbox・ZOZOTOWNにて販売中だ。
【写真】全アイテム・全カラーをチェック！
■さりげないジョー・クール刺しゅうが効いたロンT
「SNOOPYコラボL/S Tee」(6600円)は、左胸にサングラス姿のスヌーピー＝ジョー・クールの刺しゅうをあしらったロングスリーブTシャツで、素材はコットン100％。ベーシックなデザインだからこそ、刺しゅうのかわいさが際立つ一着に仕上がっている。
カラーはGRAY、BLACK、NAVY×WHITEの3色展開。春のマリンコーデにぴったりなボーダーのNAVY×WHITEは、すでにプレオーダーの段階で在庫なしになるほどの人気ぶり。気になる人は早めににチェックするのがよさそう。
■巾着にもアレンジできる軽量ナイロンバッグ
続いて紹介するのが「SNOOPYコラボBAG」(4400円)。軽やかなナイロン素材のトートバッグに、スヌーピーの刺しゅうとPEANUTSロゴをどーんとあしらったインパクトのあるデザイン。
注目したいのは、ドローコードを絞れば巾着型にアレンジできる2WAY仕様。口を閉じれば中身が見える心配もなく、電車での移動やお買い物にも使いやすい。カラーはBEIGE、CAMEL、CHARCOAL GRAYの3色。こちらもプレオーダーの時点で全色在庫なしと、コレクション随一の注目度を誇る。
■くすっと笑えるスヌーピーフェイスのポーチ
「SNOOPYコラボポーチ」(4400円)は、キルティング素材にスヌーピーの満面の笑みをデザインしたユニークな一品になっている。カラーはWHITEとBLACKの2色で、白地に黒い耳と鼻、黒地に白い耳と鼻という反転デザインになっているのもポイント。2色並べたときのかわいさを考えると、つい両方手に取りたくなる。
■ふわふわスヌーピーのバッグチャーム
コレクション最後のアイテムは「SNOOPYコラボチャーム」(3300円)。ふわふわ素材のスヌーピーフェイスがモチーフで、優しく微笑む表情に手に取るたびほっこりさせられる。パラコードと透明感のあるクリアリングを組み合わせたストラップがトレンド感をプラスしており、バッグチャームとしてもキーリング感覚でも使える。縦8×横12×厚さ3センチと存在感のあるサイズで、コラボBAGにつければスヌーピーの「ダブル使い」が完成！
■人気カラーは早めにチェックを
「DOUX ARCHIVES 30周年×PEANUTS コラボコレクション」は各店舗、PMbox、ZOZOTOWNにて販売中。DOUX ARCHIVESのInstagram公式アカウントでは、各アイテムの紹介動画も公開されているので、気になるアイテムの質感やディテールをチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
■さりげないジョー・クール刺しゅうが効いたロンT
「SNOOPYコラボL/S Tee」(6600円)は、左胸にサングラス姿のスヌーピー＝ジョー・クールの刺しゅうをあしらったロングスリーブTシャツで、素材はコットン100％。ベーシックなデザインだからこそ、刺しゅうのかわいさが際立つ一着に仕上がっている。
カラーはGRAY、BLACK、NAVY×WHITEの3色展開。春のマリンコーデにぴったりなボーダーのNAVY×WHITEは、すでにプレオーダーの段階で在庫なしになるほどの人気ぶり。気になる人は早めににチェックするのがよさそう。
■巾着にもアレンジできる軽量ナイロンバッグ
続いて紹介するのが「SNOOPYコラボBAG」(4400円)。軽やかなナイロン素材のトートバッグに、スヌーピーの刺しゅうとPEANUTSロゴをどーんとあしらったインパクトのあるデザイン。
注目したいのは、ドローコードを絞れば巾着型にアレンジできる2WAY仕様。口を閉じれば中身が見える心配もなく、電車での移動やお買い物にも使いやすい。カラーはBEIGE、CAMEL、CHARCOAL GRAYの3色。こちらもプレオーダーの時点で全色在庫なしと、コレクション随一の注目度を誇る。
■くすっと笑えるスヌーピーフェイスのポーチ
「SNOOPYコラボポーチ」(4400円)は、キルティング素材にスヌーピーの満面の笑みをデザインしたユニークな一品になっている。カラーはWHITEとBLACKの2色で、白地に黒い耳と鼻、黒地に白い耳と鼻という反転デザインになっているのもポイント。2色並べたときのかわいさを考えると、つい両方手に取りたくなる。
■ふわふわスヌーピーのバッグチャーム
コレクション最後のアイテムは「SNOOPYコラボチャーム」(3300円)。ふわふわ素材のスヌーピーフェイスがモチーフで、優しく微笑む表情に手に取るたびほっこりさせられる。パラコードと透明感のあるクリアリングを組み合わせたストラップがトレンド感をプラスしており、バッグチャームとしてもキーリング感覚でも使える。縦8×横12×厚さ3センチと存在感のあるサイズで、コラボBAGにつければスヌーピーの「ダブル使い」が完成！
■人気カラーは早めにチェックを
「DOUX ARCHIVES 30周年×PEANUTS コラボコレクション」は各店舗、PMbox、ZOZOTOWNにて販売中。DOUX ARCHIVESのInstagram公式アカウントでは、各アイテムの紹介動画も公開されているので、気になるアイテムの質感やディテールをチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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