俳優パーパ・エッシードゥが、HBO制作のドラマ版「ハリー・ポッター」でセブルス・スネイプ役に起用された後、オンライン上で殺害予告を含む激しい中傷を受けていることを明かした。映画シリーズでアラン・リックマンさんが演じた人気キャラクターを黒人俳優が演じることに反発の声が上がっているという。 【写真】映画版のスネイプ先生ドラマ版はどうなる 英紙「タイムズ」の取材で