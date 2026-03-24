とちぎテレビ 任期満了に伴う壬生町の町長選挙が２４日、告示され、現職の小菅一弥氏６４歳のほかに立候補の届け出はなく、小菅氏が無投票で５回目の当選を果たしました。 無投票で５回目の当選が確定した午後５時すぎ小菅氏の後援会事務所で行われた報告会には地元の選出の国会議員や支援者ら、およそ１００人が出席しました。 小菅氏は町議会議員を４期１６年務め、２０１０年の町長選挙で新人同士の一騎打ちを制して初