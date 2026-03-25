大阪で巡りを楽しんできました！すっかり遅くなってしまいましたが先週末に大阪に行ったときの大事な話です。主たる目的としては相撲仲間との大相撲観戦だったわけですが、それは政治家が他党の政治家と密談するときに「漫画を借りに行っただけです」などと言うがごとき話で、主には位置付けていなくても本当に大事なほかの目的が実はあったりしたのです。そうです、なかなか行く機会のない遠隔地での、その土地ならではの推し様の