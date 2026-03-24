山形県酒田市が策定を進めてきた中心市街地のグランドデザインが確定し核となる旧清水屋の一部で、ことし夏にも暫定利用を始める計画が進んでいることが明らかになりました。酒田市の中心市街地では、2021年7月に「マリーン5清水屋」が閉店してから丸4年半以上経過した今も土地や建物をどうするか今後の方針が決まっていません。こうした状況を踏まえ酒田市では、中心部の「中町エリア」の 活性化の在り方を示す「酒田市まち