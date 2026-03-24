プロ野球・オリックス・バファローズの山崎颯一郎投手（27）が2026年3月23日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。海辺をバックに甘いマスクでオリックスきってのイケメン右腕、山崎投手。インスタグラムでは「ご報告です！私事ですが先日入籍しました」と報告した。つづけて、「応援してくださるファンの皆さんへの感謝を忘れず、そして支えてくれる家族の為にも、結果で応えられるよう頑張ります！」「引き続き応援