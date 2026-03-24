プロ野球・オリックス・バファローズの山崎颯一郎投手（27）が2026年3月23日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。

海辺をバックに

甘いマスクでオリックスきってのイケメン右腕、山崎投手。インスタグラムでは「ご報告です！私事ですが先日入籍しました」と報告した。

つづけて、「応援してくださるファンの皆さんへの感謝を忘れず、そして支えてくれる家族の為にも、結果で応えられるよう頑張ります！」「引き続き応援よろしくお願いします」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、山崎投手そして妻となるお相手女性ともに、山崎投手の背番号「21」のオリックスのユニフォームを着用。海辺をバックに、山崎投手は正面を向き、お相手女性は後ろ姿を見せている。2枚目は愛犬をだっこしながらの夫婦2ショットで、3枚目は2人で海辺を歩くロマンチックな姿を披露していた。

この投稿には、「幸せが溢れ出ていてほっこり」「結婚おめでとうございます」「奥様も背が高くてモデルさんみたい」「素敵な写真」「本当に素敵ですね」といったコメントが寄せられていた。