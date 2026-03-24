立ち入り検査を終えた公正取引委員会の職員高松市2024年9月 香川県が発注した土木工事の入札を巡り、公正取引委員会は高松市の建設会社20社以上が談合を繰り返したと認定し、独占禁止法違反（不当な取引制限）で排除措置命令と計4億数千万円の課徴金の納付命令を出す方針を固めたことが分かりました。 関係者によると、命令の対象は高松市に本社を置く建設会社20社以上です。遅くとも2021年度以降、香川県が発注した道