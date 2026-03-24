KEY TO LITの佐々木大光が主演する「ダッドシューズ 2026」が4月16日から上演される。2025年、惜しくも完走できなかった本作がさらにパワーアップして復活。“ダッドシューズ”と呼ばれる古臭いデザインのシューズを手に入れた主人公の若木翔と、そのシューズに魂を宿すダンサー・マルとのバディーストーリーを軸に物語を描く。前回公演に続き、若木翔を演じる佐々木に公演への思いを聞いた。−前回公演は完走できなかったという