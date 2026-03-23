「ヘインズ（Hanes）」が、招待制ゲーミングコミュニティ「ボルトルーム（vaultroom）」との初のコラボレーションアイテム「Hanes x vaultroom 3P赤ラベルクルーネックTシャツ」を3月24日に発売する。ヘインズ公式オンラインストアおよびボルトルーム公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】ボルトルームは、2020年よりスタートした招待制のゲーミングコミュニティ。東京に拠点を構え、ゲーム業界のみならずファ