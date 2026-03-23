火災が発生した現場＝２３日午前４時ごろ、横浜市保土ケ谷区（読者提供）２３日午前３時５５分ごろ、横浜市保土ケ谷区権太坂１丁目、会社員の男性（５９）方で「２階から火が出ている。逃げ遅れがいる」と男性が１１９番通報した。木造２階建てを全焼したほか、近隣の住宅５棟の外壁などを焼いた。焼け跡から性別不明の遺体が発見され、保土ケ谷署が身元と出火原因を調べている。署によると、男性は９０代の母親と２人暮らし。