東京メトロによりますと、千代田線は午後5時すぎに町屋駅と北千住駅との間で異音がしたため、現在、綾瀬−湯島間で上下線ともに運転を見合わせています。運転再開は午後7時半ごろを見込んでいるということです。そのため、JR東日本によりますと、直通運転を行う常磐線各駅停車が綾瀬−松戸間で運転見合わせるなど、帰宅時間帯の列車に影響が出ています。