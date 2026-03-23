年収1000万円といえば、かつては高収入や裕福な暮らしの代名詞だった。しかし最近のネット上では「都内で世帯年収1000万円はカツカツ」「子どもがいたら贅沢できない」という悲鳴をよく目にする。ガールズちゃんねるに3月中旬、都内住みの女性から「都内1000万カツカツじゃない人いますか？」という疑問が投稿された。ネットの風潮とは裏腹に、トピ主の実感としては全く生活が苦しくないというのだ。（文：篠原みつき）「フルーツ