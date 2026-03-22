29日、中京競馬場で第56回（GI、芝1200m）が開催。昨年の覇者サトノレーヴ、春秋スプリント制覇を目指すウインカーネリアン、悲願のGI制覇に挑むナムラクレア、昨年のNHKマイルC勝ち馬パンジャタワーなど一線級が揃い踏み。ここでは過去10年のデータから予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■香港スプリント組は単勝回収率215% 過去10年で半数の5勝を挙げている前走シルクロӦ