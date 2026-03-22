【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46が4月8日の41thシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」リリースに先駆け、楽曲の先行配信とMV公開をスタートさせた。 ■「現実」と「虚構」を乃木坂が行き来する意欲的なMV 今回のMVは”現実世界”と”虚構世界”を行き来するMVとなっている。艶やかな舞台のバックヤードに加え、まるで博物館のような夢の中を表現した世界観と、退廃的でどこか不