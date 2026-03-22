乃木坂46が強風の中朝日を背に舞い踊る！最新シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」先行配信スタート＆MV公開

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乃木坂46が4月8日の41thシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」リリースに先駆け、楽曲の先行配信とMV公開をスタートさせた。

■「現実」と「虚構」を乃木坂が行き来する意欲的なMV

今回のMVは”現実世界”と”虚構世界”を行き来するMVとなっている。艶やかな舞台のバックヤードに加え、まるで博物館のような夢の中を表現した世界観と、退廃的でどこか不気味な雰囲気すら漂う”虚構世界”とは対照的に、ラストシーンでの屋上でメンバーが踊る”現実世界”では、強風の中朝日を背に舞い踊るメンバーの力強い表情が目に飛び込んでくる映像に。MVの監督は「制服のマネキン」「シンクロニシティ」などを手掛ける池田一真が務め、「Monopoly」以来のタッグとなった。

また、センターを務めた5期生の池田瑛紗は見どころとしてMV冒頭のシーンを上げ、「ノーカットでメンバー全員を映し出す撮影で、演技などもあり、すごく印象的なシーンになっていると思います。」と述べている。

41stシングルのアンダーメンバーが参加した『41stSGアンダーライブ』は横浜・ぴあアリーナMMにて超満員の中3daysが終了。いよいよ最新シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のリリースが近づく中、5月19日～21日に東京ドームにて『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』、そして6月からは全国8都市18公演の『真夏の全国ツアー 2026』を開催する乃木坂46。勢いを増す彼女たちの今に中区だ。

■リリース情報

2026.03.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

■ライブ情報

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

04/03（土）神奈川・Kアリーナ横浜

『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』

05/19（火）東京・東京ドーム

05/20（水）東京・東京ドーム

05/21（木）東京・東京ドーム

『真夏の全国ツアー2026』

06/13（土）福井・サンドーム福井

06/14（日）福井・サンドーム福井

06/24（水）神奈川・横浜アリーナ

06/25（木）神奈川・横浜アリーナ

07/04（土）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

07/05（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

07/11（土）広島・広島グリーンアリーナ

07/12（日）広島・広島グリーンアリーナ

07/15（水）大阪府・大阪城ホール

07/16（木）大阪府・大阪城ホール

07/25（土）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

07/26（日）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

08/08（土）福岡・マリンメッセ福岡A館

08/09（日）福岡・マリンメッセ福岡A館

08/20（木）東京・明治神宮野球場

08/21（金）東京・明治神宮野球場

08/22（土）東京・明治神宮野球場

08/23（日）東京・明治神宮野球場

■【動画】「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」MV

■【画像】「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」ジャケット画像など

■関連リンク

乃木坂46 OFFICIAL SITE

http://www.nogizaka46.com/