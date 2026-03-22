3月20日、GLAYが全国15箇所16公演で行われるライブツアー＜HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 “GLAY-complete BEST”＞を、栃木・宇都宮市民会館でスタートさせた。2025年6月に開催された＜GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE＞をもって、アニバーサリーイヤーを完結させたGLAY。今回のツアーでは、30周年の節目を終えた感謝を伝えるべく、3年ぶりに全国各地のホールを巡っていく。みんなの街に行くからこそ奏で