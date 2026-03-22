犬の免疫力を高める『食材』５選 私たちが普段食べている食材の中には、犬も食べられて、なおかつ免疫力を高めてくれる食材が存在します。ここでは、犬の免疫力を高める食材を5種類紹介するので、ぜひ参考に取り入れてみてくださいね！ 1.発酵食品 以下の発酵食品は、犬も安全に食べることができて、なおかつ善玉菌を増やして腸内環境を整えてくれる食材です。 納豆 ヨーグルト 善玉菌が増えることで免疫力向