犬の免疫力を高める『食材』５選

私たちが普段食べている食材の中には、犬も食べられて、なおかつ免疫力を高めてくれる食材が存在します。ここでは、犬の免疫力を高める食材を5種類紹介するので、ぜひ参考に取り入れてみてくださいね！

1.発酵食品

以下の発酵食品は、犬も安全に食べることができて、なおかつ善玉菌を増やして腸内環境を整えてくれる食材です。

納豆 ヨーグルト

善玉菌が増えることで免疫力向上にもつながるので、ぜひおやつやドッグフードのトッピングに試してみてください。

2.良質なタンパク質を含む食材

犬にとって、良質な動物性タンパク質は、健康維持に欠かせない栄養素です。

鶏むね肉 ささみ 鹿肉 サケ イワシ アジ

上記の食材は、免疫細胞や抗体を生み出す材料になるため、免疫力を高めてくれる効果が期待できます。また、青魚はオメガ3脂肪酸も豊富に含まれているので、皮膚や被毛の健康維持にも効果が期待できます。

3.免疫細胞を活性化するキノコ類

以下のキノコ類は、免疫細胞を活性化する働きを持ちます。

舞茸 椎茸 しめじ エリンギ

上記の食材に含まれる βグルカンが免疫細胞を活性化してくれるので、摂取することで免疫力を高めてくれるでしょう。ただし生のまま与えてしまうと消化不良を引き起こす恐れがあるので、必ず加熱して与えてください。

4.抗酸化作用のある野菜

野菜はおやつやトッピングにも最適です。以下の野菜は、抗酸化作用があるため、免疫力を高めるのに役立ってくれます。

にんじん ブロッコリー かぼちゃ ほうれん草 トマト キャベツ

他にも食物繊維が豊富だったり、ビタミンが豊富に含まれていたりするので、野菜はさまざまな栄養素を同時に摂取できる優れた食材です。

5.抗酸化作用のある果物

わんこたちも大好きな果物の中にも、免疫力を高めてくれる食材は存在します。

バナナ キウイ りんご アセロラ

上記の中では、特にバナナがおすすめです。白血球を増やして免疫を維持する効果が高いとされ、また自然の甘みを好む犬は多いでしょう。ただし、与え過ぎると肥満の原因になるので、おやつ程度にとどめてください。

犬に食材を与える際の注意点

犬に食材を与える際は、以下の点に気をつけましょう。

生のまま与えずに加熱する 味付けはしない 与えすぎは避けて、ドッグフードへのトッピングやおやつ程度にとどめる 持病のある犬は獣医師に相談してから与える 初めて与える食材は、食物アレルギー反応が出ないか確認するため、ごく少量から試す

生のまま与えてしまうと、消化不良を引き起こす食材も多く存在します。加熱できるものは、茹でたり熱を通したりして加熱し、消化しやすいように工夫してあげましょう。

また、与えすぎてしまうと、ドッグフードを食べなくなったり肥満の原因になったりします。与える量は1日の食事の10％程度にとどめ、食材を与えた分、ドッグフードを減らしましょう。

まとめ

犬の免疫力を高めるには、私たちが普段口にしている食材が役立つこともあります。今回紹介した免疫力を高める食材を参考に、ぜひドッグフードにトッピングしたり、おやつとして与えたりと取り入れてみてください。

(獣医師監修：葛野宗)