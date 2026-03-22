「『DHは自分のための制度や』くらいの感覚です。DH制が導入されたおかげで、自分が甲子園に立てるイメージができたので、感謝しています」東洋大姫路（兵庫）の６番・DHで出場した福井皓大はそう言って、顔をほころばせた。チームが敗れたため手放しでは喜べない様子だったが、甲子園の打席に立てた感激が伝わってきた。一方、勝利した花咲徳栄（埼玉）の８番・DHの中森来翔（らいと）は、こんな感慨を口にした。「自分は守備