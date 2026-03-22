何でも真似をする人っていますよね。エスカレートすると、相手のパートナーまで奪おうとすることも……。今回は、そんな女友達のエピソードをご紹介します。持ち物だけじゃなく夫まで…「学生時代、何でも真似する女友達がいました。服装や好きなアイドルとか、そこまでは我慢できたけど……私の彼氏を奪われたことをきっかけに、縁を切りました。私は地元を出て就職し結婚。その女友達とはしばらく会っていなかったけど、ある日、