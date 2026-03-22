何でも真似をする人っていますよね。エスカレートすると、相手のパートナーまで奪おうとすることも……。今回は、そんな女友達のエピソードをご紹介します。

持ち物だけじゃなく夫まで…

「学生時代、何でも真似する女友達がいました。服装や好きなアイドルとか、そこまでは我慢できたけど……私の彼氏を奪われたことをきっかけに、縁を切りました。

私は地元を出て就職し結婚。その女友達とはしばらく会っていなかったけど、ある日、偶然再会することになったのです……。

女友達は相変わらず私の真似をしてきました。そして、私に内緒で夫を誘っていました。その後、夫と女友達は不倫関係になり、私に離婚してほしいと言ってきたのです。

慰謝料を払うことを条件に、私は離婚しました。女友達は勝ち誇った顔をして『奪っちゃってごめんね』『私のほうが魅力的だったみたいで』なんて言ってきて、思わず笑ってしまいました。

ていうか、本当にその男でいいのかな？ 借金あるし、夜のお店は頻繁に通うし、ケンカになったら手を出してくるし。もともと離婚するつもりだったから、不用品を引き取ってもらえてラッキーでした（笑）。慰謝料という臨時収入も入ったし。

何で私にそこまで執着するのかわからないけど、男を取られて傷つく顔が見たかったのかな？ 残念だったね。借金持ち暴力夫と、どうぞお幸せに」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年1月）

▽ 何でも真似をする人って、ターゲットの恋人や旦那さんまで奪おうとしてくるんですよね。本当に好きというわけではないでしょうし、普通の感覚では理解できません……。結果として不用品を回収してもらえたのだから、よかったのでしょうが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。