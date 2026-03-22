東京マラソンでラストラン東京マラソンで現役ラストランを終えた細田あい（エディオン）が22日、自身のインスタグラムを更新。実業団ランナー中山顕（ホンダ）と結婚したことを発表した。30歳の細田はインスタグラムに、指輪が輝くお互いの手が触れ合っている写真を投稿。「いつも応援してくださっている皆様へご報告ですこのたび、ホンダの中山顕さんと入籍いたしました」とつづった。さらに以下のように続けた。「競技に向