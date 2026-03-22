第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で右膝を負傷したカブス・鈴木誠也外野手（31）が開幕戦に間に合わないことが明らかになった。シカゴの地元放送局マーキー・スポーツが21日（日本時間22日）、クレイグ・カウンセル監督の会見の様子を公式Xに投稿。指揮官は「開幕戦に出場できる状態ではない」と断言した。指揮官は開幕戦となる26日（日本時間27日）のナショナルズ戦のメンバーから外すことを明らかにした上で