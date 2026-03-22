自転車による痛ましい事故が増えている。昨年11月、熊本県で大学生が電動アシスト自転車で走行中、歩道にいた93歳の男性に気づかずスピードが出た状態で衝突。2週間後、男性は死亡した。気軽に使える生活の足が人の命を奪い、人生を一変させた。【写真】ながらスマホは罰金1万2000円！注意すべき主な違反行為自転車の“やりがち違反”で反則金こうした事故を防ごうと、自転車のルールが今年4月1日から大きく変わろうとしている