北海道新幹線の渡島トンネル内で、工事状況の説明を聞く北海道の鈴木直道知事（手前右）＝21日午前北海道の鈴木直道知事は21日、北海道新幹線の札幌延伸区間の新函館北斗―新八雲（仮称）にあり、地質不良などの影響で建設工事が難航する渡島トンネルの台場山工区を視察した。現場では建設主体の鉄道建設・運輸施設整備支援機構の職員が、通常より崩れやすい坑内の地質について説明。鋼材を追加するなど対策を重ね、慎重に作業