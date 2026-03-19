日本バレーボール協会（ＪＶＡ）は１８日、海外出身の有力女子選手が日本国籍を取得する際に、担当者が虚偽の上申書を作成していたと明らかにした。組織としての関与は否定する一方で、ガバナンスに問題があったことを認め「大変厳しく受け止めている」との声明を出した。関係者によると、上申書は事実と異なる内容で法務当局に提出された。日本協会の川合俊一会長（６３）は１９日に会見する予定。組織力の改善が見られるどこ