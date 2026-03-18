3月17日、YouTubeで絶大な人気を集める料理研究家・YouTuberのリュウジが公式Xを更新し、自身の動画で紹介したセブンプレミアムの商品が高額転売されている現状に苦言を呈し、注目を集めている。リュウジは《いくら話題とはいえ税込170円のうどんを買い占めて640円で転売する転売ヤー》と、ネット上での転売状況を示す画像を添付。《なんのために生まれてなにをして生きるのかマジで考えた方がいい》と強い言葉で批判した。X