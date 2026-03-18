キャラクターコラボレーション専門ブランド『GARRACK（ギャラック）』より、貝殻の真珠層を用いた日本の伝統工芸「螺鈿（らでん）細工」を使用し、ウルトラマンシリーズの人気ヒーローを表現した日本製自動巻腕時計、全4モデルが4月上旬に発売される。「ウルトラマンシリーズ」は、1966年に放送を開始した『ウルトラQ』『ウルトラマン』に始まり、60年にわたり世代を超えて愛され続けている。ウルトラマンが、地球の平和のために怪