サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、普段はフラットに収納でき、使うときだけサッと広げて座れる折りたたみ式ペーパースツール「150-SNCRD75BK（ブラック）」と「150-SNCRD75BR（ブラウン）」を発売した。■必要なときだけ広げて使える折りたたみ設計使うときだけサッと広げて使用できる折りたたみ式のラウンドスツール。使わないときはコンパクトに収納できるため、リビングやワークスペース