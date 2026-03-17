普段はフラット、使うときだけパッと広がる！折りたたみ式ペーパースツール
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、普段はフラットに収納でき、使うときだけサッと広げて座れる折りたたみ式ペーパースツール「150-SNCRD75BK（ブラック）」と「150-SNCRD75BR（ブラウン）」を発売した。
■必要なときだけ広げて使える折りたたみ設計
使うときだけサッと広げて使用できる折りたたみ式のラウンドスツール。使わないときはコンパクトに収納できるため、リビングやワークスペースはもちろん、来客用の椅子としても便利に活躍する。継ぎ目はマグネットで固定する仕組みを採用しており、工具不要で簡単に設置可能。必要なときにすぐ使える、スマートで実用的な設計だ。
■紙素材＆ハニカム構造で耐荷重300kg
紙素材を採用しながらも、内部にハニカム構造を取り入れることで高い強度を実現した。耐荷重は約300kgと非常に頑丈で、大人でも安心して座ることができる。軽量と高耐久を両立した設計により、見た目以上の安定感を提供。従来の紙製家具のイメージを覆す、新しい構造デザインだ。
■クッション付きで快適な座り心地
座面にはクッションを採用し、長時間座っても疲れにくい快適な座り心地を実現した。やさしい丸みを帯びたラウンドデザインは、インテリアにもなじみやすく、角がないため安心して使用できる。シンプルながら機能性を追求したデザインで、自宅・オフィス・イベントスペースなどさまざまなシーンにマッチする。
■スツールにもテーブルにも使える便利な2WAY
座面をフラット面にすれば、サイドテーブルとしても使用できる。飲み物や小物、ノートPCなどを置く簡易テーブルとして活用でき、限られたスペースでも効率よく使える。椅子とテーブルの2役をこなすため、ワンルームや在宅ワーク環境、アウトドアシーンなどでも便利に活躍する。
■軽量で持ち運びやすいエコデザイン
本体重量は約2.4kgと軽量設計で、女性でも簡単に持ち運びできる。紙素材を活用した環境配慮型デザインを採用しており、サステナブルなライフスタイルにも貢献する。実用性と環境への配慮を両立した、新しい家具の選択肢として注目の製品だ。
■商品詳細
■普段はフラットに収納でき、使うときだけサッと広げて座れる折りたたみ式ペーパースツール「150-SNCRD75BK（ブラック）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」
■必要なときだけ広げて使える折りたたみ設計
使うときだけサッと広げて使用できる折りたたみ式のラウンドスツール。使わないときはコンパクトに収納できるため、リビングやワークスペースはもちろん、来客用の椅子としても便利に活躍する。継ぎ目はマグネットで固定する仕組みを採用しており、工具不要で簡単に設置可能。必要なときにすぐ使える、スマートで実用的な設計だ。
■紙素材＆ハニカム構造で耐荷重300kg
紙素材を採用しながらも、内部にハニカム構造を取り入れることで高い強度を実現した。耐荷重は約300kgと非常に頑丈で、大人でも安心して座ることができる。軽量と高耐久を両立した設計により、見た目以上の安定感を提供。従来の紙製家具のイメージを覆す、新しい構造デザインだ。
■クッション付きで快適な座り心地
座面にはクッションを採用し、長時間座っても疲れにくい快適な座り心地を実現した。やさしい丸みを帯びたラウンドデザインは、インテリアにもなじみやすく、角がないため安心して使用できる。シンプルながら機能性を追求したデザインで、自宅・オフィス・イベントスペースなどさまざまなシーンにマッチする。
■スツールにもテーブルにも使える便利な2WAY
座面をフラット面にすれば、サイドテーブルとしても使用できる。飲み物や小物、ノートPCなどを置く簡易テーブルとして活用でき、限られたスペースでも効率よく使える。椅子とテーブルの2役をこなすため、ワンルームや在宅ワーク環境、アウトドアシーンなどでも便利に活躍する。
■軽量で持ち運びやすいエコデザイン
本体重量は約2.4kgと軽量設計で、女性でも簡単に持ち運びできる。紙素材を活用した環境配慮型デザインを採用しており、サステナブルなライフスタイルにも貢献する。実用性と環境への配慮を両立した、新しい家具の選択肢として注目の製品だ。
■商品詳細
■普段はフラットに収納でき、使うときだけサッと広げて座れる折りたたみ式ペーパースツール「150-SNCRD75BK（ブラック）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」