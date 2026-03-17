Netflixオリジナルアニメ『超かぐや姫！』が、配信アニメの常識を壊している。エンタメ社会学者の中山淳雄さんは「ネトフリ内で人気なのはもちろん、興味深いのは、配信開始から1カ月後に始まった映画版にもファンが連日押し寄せていることだ」という――。■原作ナシなのに大ヒットしているNetflix発アニメ異例のヒットとなっている『超かぐや姫！』。今作はNetflixオリジナルアニメではめずらしいほどの話題の沸騰ぶりで、XからY