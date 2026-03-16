大谷翔平がインスタグラムを更新ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。6大会目で初めて4強に辿り着けず、屈辱の敗退。大谷翔平投手は初回に今大会3号となる先頭打者弾を放ったが、4打数1安打1打点の奮闘実らなかった。日本時間16日の夜、大谷はインスタグラムを更新し、感謝を記した。大谷