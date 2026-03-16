【第98話1】 3月16日 公開 第98話「飲み比べ(1)」を読む 【拡大画像へ】 小学館は3月16日、原作・日向夏氏、作画・倉田三ノ路氏、キャラクター原案・しのとうこ氏によるマンガ「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」第98話「飲み比べ(1)」をサンデーうぇぶりにて無料公開した。 夜、湯浴みを終えた猫猫の元に壬氏が現れる。猫猫に火傷痕のメイクを直し