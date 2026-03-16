2026年3月15日、パリ。シャンゼリゼ通りのオテル・マルセル・ダッソーで、アールキュリアルが競売台に並べる約30台の車たちは、ある一つの問いを突きつけてくる。【画像】フェラーリとともに歩んできた男、フリッツ・ノイザーのコレクションが放出（写真35点）「コレクションとは何か？」投資目的で買い占めた資産ポートフォリオなのか。それとも、一人の人間の目と手と記憶が積み重なったものなのか。フリッツ・ノイザーのコレク