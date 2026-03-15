小さなボディで小回り性がよく、経済的な軽自動車。本記事では、2026年1月時点の軽自動車燃費ランキングを車両価格情報付きでご紹介します。コスパに優れた車選びにご活用ください。【写真】燃費の良い軽自動車1位は燃費の良い軽自動車ランキング以下で、ランクインした車種（一部OEM車は除く）の画像と特徴をご紹介します。※新車時価格と最高燃費は2026年1月1日時点での各メーカー公式ページより▽1位：スズキ「アルト」（最高28