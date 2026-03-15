WBC準々決勝・イタリア―プエルトリコ

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、準々決勝プエルトリコ―イタリア戦を米テキサス州ヒューストンのダイキンパークで行った。4回、イタリアの攻撃でまさかの珍事が発生。外野席の観客が打球をグラブで捕球。満塁本塁打かと思われたが、フェンス手前でのキャッチだったと判断されて二塁打になった。これに日本のファンからも「熱戦に水を差す行為はやめて」「なんで取るんだ」などと注目されていた。

男性は頭を抱えていた。イタリアが4-2とリードして迎えた4回2死満塁、フィッシャーが右翼へ大飛球を放った。フェンス際でボールが消え、グランドスラムかと思われたが……。プエルトリコの右翼手コルテスが観客席を指さし、何事かアピールした。

リプレー映像を見ると、グラブをつけた外野席最前列の男性ファンがフェンスの前に体を乗り出してキャッチしていた。そのままであればフェンスを越えなかったとして、審判は二塁打を宣告。イタリアには2点が加わった。歓喜していた男性だが、やってしまったというリアクション。日本では早朝にもかかわらず、目撃したファンからXに様々なコメントが並んだ。

「てかなんで取るんだよ笑」

「あーあ、観客がやっちゃったｗ」

「おいおいおいファンが守備妨害すな」

「ボールを捕球したファン、帰り危険や」

「あのボール取っちゃったファン、全然反省してなさそうなのがイラつくわ」

「ファンがボール取っちゃったw」

「そのあとへらへら笑ってるけど、熱戦に水を差す行為はやめていただきたい！」

「これホームランボールじゃないの！？ みたいなやりとりしているね……！」

イタリアは1次ラウンドで優勝候補・米国を倒すなど4戦全勝の1位通過。今大会旋風を巻き起こしている。試合は点の取り合いで、現在8-6でイタリアリードとなっている。



（THE ANSWER編集部）