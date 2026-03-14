【モデルプレス＝2026/03/14】俳優の豊田裕大が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】豊田裕大、色気漂うジャケットコー◆豊田裕大、クールにランウェイ色気漂うブラックジャケットのセットアップに、同色のネクタイで締めたスタイリングで登場した豊田。ランウェイトップでは、クールな眼差しを客席に向け、会場を沸かせた。◆「