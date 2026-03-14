14日未明、大分市の市道で40代の男性が乗用車にはねられ意識不明の重体となっています。 14日午前2時半ごろ大分市三川下の市道で乗用車が男性をはねました。この事故で大分市里の会社員の男性（48）が由布市内の病院に運ばれましたが、現在、意識不明の重体です。現場は片側1車線の直進道路で街灯はありません。 警察によりますと、事故の直前に通行人から「男性が道路でふらふらして危ない」という110番通報があったということ