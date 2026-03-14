「みんなが思ってる以上にすごいビッククラブ。相当な覚悟を持って来ないと」セルティックとは――前田大然の実感「想像してなかった。僕自身を誇りに思う」
セルティックで活躍する前田大然が、クラブ公式メディア『CELTIC TV』のインタビューに対応。スコットランド屈指のビッグクラブでプレーする実感を明かした。
28歳の日本代表FWは、2021-22シーズンの冬に旗手怜央と共にセルティックに加入。2019年夏から１年間在籍したマリティモ（ポルトガル）時代以来、２度目の海外挑戦を果たすと、瞬く間に中心選手となり、昨季は公式戦で33ゴールを挙げる大活躍を見せた。
セルティック通算での出場数は、今月４日のアバディーン戦で200試合に到達。節目を迎えた前田は、誇らしげにこう語った。
「海外でこんな長く、しかも１チームでこんだけ試合に出れるのは、想像してなかったので、僕自身を誇りに思う。家族の支えがなかったら、ここでこんなに活躍して、ゴールをたくさん獲って、こんなに試合に出れるとは思っていなかったので、家族に感謝したい」
セルティックには毎シーズンのように、Jリーグから期待の逸材がやって来る。ただ、定位置を掴めず、大苦戦を強いられる選手が少なくない。
インタビュアーから「日本の若手選手にセルティックでプレーすることについて助言を送るとしたら？」と振られると、前田は覚悟の重要性を説いた。
「みんなが思ってる以上にここはすごいビッククラブだと思うし、すごく周りから注目されたり色々あるので、試合に出続けることはすごく難しいと思う。相当な覚悟を持って来ないとセルティックだけじゃなくて世界では戦えないと思うので、そういった覚悟を持って世界に羽ばたいていってほしい」
セルティックは現在２位で、首位のハーツを勝点５差で追う。強い覚悟を持つ昨季のリーグMVPは、逆転での５連覇に導けるか。前田の今季の得点数は８。もっともっと伸ばしていきたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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28歳の日本代表FWは、2021-22シーズンの冬に旗手怜央と共にセルティックに加入。2019年夏から１年間在籍したマリティモ（ポルトガル）時代以来、２度目の海外挑戦を果たすと、瞬く間に中心選手となり、昨季は公式戦で33ゴールを挙げる大活躍を見せた。
「海外でこんな長く、しかも１チームでこんだけ試合に出れるのは、想像してなかったので、僕自身を誇りに思う。家族の支えがなかったら、ここでこんなに活躍して、ゴールをたくさん獲って、こんなに試合に出れるとは思っていなかったので、家族に感謝したい」
セルティックには毎シーズンのように、Jリーグから期待の逸材がやって来る。ただ、定位置を掴めず、大苦戦を強いられる選手が少なくない。
インタビュアーから「日本の若手選手にセルティックでプレーすることについて助言を送るとしたら？」と振られると、前田は覚悟の重要性を説いた。
「みんなが思ってる以上にここはすごいビッククラブだと思うし、すごく周りから注目されたり色々あるので、試合に出続けることはすごく難しいと思う。相当な覚悟を持って来ないとセルティックだけじゃなくて世界では戦えないと思うので、そういった覚悟を持って世界に羽ばたいていってほしい」
セルティックは現在２位で、首位のハーツを勝点５差で追う。強い覚悟を持つ昨季のリーグMVPは、逆転での５連覇に導けるか。前田の今季の得点数は８。もっともっと伸ばしていきたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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