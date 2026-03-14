「みんなが思ってる以上にすごいビッククラブ。相当な覚悟を持って来ないと」セルティックとは――前田大然の実感「想像してなかった。僕自身を誇りに思う」

「みんなが思ってる以上にすごいビッククラブ。相当な覚悟を持って来ないと」セルティックとは――前田大然の実感「想像してなかった。僕自身を誇りに思う」