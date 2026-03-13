【動画】「秒で落ちた」のMV aoenの特別番組『aoen house ～その2～』が3月23日22時30分からMUSIC ON! TV（エムオン!）で放送される。 ■前回に引き続き、メンバー全員でのミニゲームコーナーもオンエア この番組は、3月18日にリリースされた2ndシングル「秒で落ちた」の発売を記念した3ヵ月連続で放送されるオリジナル番組の第2弾。 今回は、AI映像生成にメンバーが初挑戦。