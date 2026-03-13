ジムニーのライバル？ハイブリッドやEVも展開ルノーは、新型のコンパクトSUV『ブリッジャー（Bridger』のコンセプトモデルを公開した。量産モデルは来年、新興市場向けに発売予定だ。【画像】堅牢な箱形デザイン採用！ ジムニー・ノマドと競合か【ルノー・ブリッジャー・コンセプトを詳しく見る】全12枚ブリッジャーは実用重視の箱型デザインが特徴で、後部にスペアタイヤを装着している。全長4m未満、最低地上高200mmと、サイ