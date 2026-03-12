日本政府が手配した国営エチオピア航空のチャーター機＝11日、成田空港中東情勢の悪化を受け、イラン周辺国からの退避のために多くの邦人らが搭乗したのは、日本政府が手配したアフリカの国営エチオピア航空のチャーター機だった。11日までに560人を乗せた計3便が成田空港に到着。成田と中東を何度も行き来し邦人を「救出」した。関係者は中東各地とのパイプや、イランや米国との関係が決め手で選ばれたとみている。成田国際空