今年2月、“ぽっちゃり化”が話題を集めた俳優・田中圭。今度はポーカー大会での目撃情報があがっており、ますますギャンブルにのめりこんでいるようだ。「3月9日、韓国でおこなわれているポーカー大会『Triton ONE JEJU 2026』に、田中さんが参加しているとの情報がX上で拡散されました。実際、大会公式YouTubeアカウントのライブ配信を見てみると、ポーカーにいそしむ田中さんの姿が映っていたんです。上下ともにグレーのスウ